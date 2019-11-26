Erdemli Belediyesi öğrencileri piknikte buluşturdu

Yoğun ders programının ardından Talat Göktepe Çamlığı'nda düzenlenen etkinlikle kurslara katılan ortaokul öğrencileri stres attı. 300 öğrencinin katıldığı etkinlikte düzenlenen yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da piknikte öğrencilerle bir araya geldi. Erdemli Belediyesi olarak birçok ilke imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Tollu, "Sizlerin eğitim aldığı kurs merkezi de bu ilklerden bir tanesi. 2020 yılı içinde girecek olduğunuz sınavda hem hocalarınız hem de belediye olarak biz var gücümüzle çalışıyoruz. Temennimiz, duamız, niyazımız odur ki, bizim kurs merkezine giden öğrencilerin tamamı iyi bir okul kazansınlar. Akabinde iyi bir üniversiteyi kazandırmak en büyük hedefimiz. Siz isterseniz, siz inanırsanız mutlaka başarırsınız. Çünkü geçen yıllarda sizin ağabeyleriniz çok iyi yerlere geldi. Türkiye'de derece yapan kardeşlerimiz var. Biraz gayret, biraz daha çalışmayla inşallah istediğiniz sonucu elde edersiniz" dedi.

Gelecek nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Tollu, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Yoğun geçen bir eğitim sürecinde düzenlenen bu piknik etkinliği ile çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görüyoruz. Sizlerin tebessümü, memnuniyetiyle bizlerde mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Öğrencilere başarı dileklerinde de bulunan Başkan Tollu, daha sonra mangal başına geçerek öğrencilere ikram edilmek üzere köfte pişirdi.

Öğrenciler, kurs merkezi öğretmenlerinin eşliğinde gerçekleştirilen müzik yarışmaları, çuval ve halat çekme yarışmaları ile doyasıya eğlendi.