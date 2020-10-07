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Erdemli Belediyesi, okullara desteğini sürdürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, okullara verdiği destek kapsamında, Koyuncu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda boya ve tadilat işlerini tamamladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, okullara verdiği destek kapsamında, Koyuncu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda boya ve tadilat işlerini tamamladı.


Erdemli Belediyesi, eğitime destek olabilmek adına ilçe okullarında gerçekleştirdiği tadilat, boya-badana ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Koyuncu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda boya, badana ve tadilat çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, istisnasız her okula talepleri doğrultusunda hizmet götürüyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarına her konuda destek olduklarını ve bundan sonrada bu hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Tollu, yeni nesillerin vatana millete hayırlı birer evlat olabilmeleri için üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini bildirdi. En önemli sorumluluk alanlarının yeni kuşakların ülkeye hayırlı bireyler olması için gerekli hizmetleri fedakarca yerine getirmek olduğunu dile getiren Başkan Tollu, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.

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