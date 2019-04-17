Erdemli Belediyesi, sahili yaz sezonuna hazırladı

Çalışmalar kapsamında, sahil bandında bulunan yeşil alanların arttırılmasını ve bakımını gerçekleştiren Erdemli Belediyesi ekipleri, yoğun yağışlarda zarar gören noktalarda da tadilat çalışmalarını tamamladı. Daha önce felaketin yaşandığı noktaları ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar Erdemli'nin görev sahamıza giren sorunlarını yüzde 95 oranında çözdük. Artık amacımız, kentimizi daha iyiye taşımak. Hizmet standardımız yükseldikçe bu kente gelmek isteyenlerin sayısı ve kalkınma hızımız artacak. Bu standartları yükseltmek adına elimizden geldiği kadar her sokağa, her caddeye düzenlemeler yaptık. Birkaç ay önce ilçemizde yaşanan yoğun yağışlar ve fırtına ile sahilde düzenleme yaptığımız noktalardan bazıları zarar gördü. Yağışların azalması ile bu noktalarda hemen çalışmalara başlayarak yaz ayları için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. İnşallah bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız” dedi.