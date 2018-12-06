Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu gösterime devam ediyor

Erdemli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, "Mış, Gibi" oyunuyla başladığı sezona, her hafta farklı bir oyunla devam ediyor.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi salonunda eğitimlerine devam eden Şehir Tiyatrosu, her hafta cuma günü gösterime giriyor. Prova esnasında açıklama yapan genel sanat yönetmeni Deniz Sandalcı ve İbrahim Güvenç, yoğun bir tempo içerisinde çalışarak sezonu açtıklarını söyleyerek, bu hafta "Duvarların Ötesi" oyunu ile perdelerini aralayacaklarını kaydetti.

"Erdemli'yi sanat şehri haline getireceğiz"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise sanatın ve kültürün gelişmesi adına yapılan tüm faaliyetlerin destekçisi olduklarını belirterek, Erdemli'yi sanat şehri haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Tollu, "Erdemlimizi sadece alt yapı noktasında değil, tüm tarihi ve turizm projelerinde de destekliyoruz. Çünkü gelişmenin tek taraflı olamayacağını çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda ilçemizin eksiklerini ve yapılması gerekenleri istişare edebilmek, farklı bakış açıları ile değerlendirmede bulunabilmek adına çalıştaylar, sempozyumlar düzenledik" dedi.