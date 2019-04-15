Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu turnelere hazır

Seyirciden yoğun ilgi gören Belediye Şehir Tiyatrosu, ‘Entrikalı dolap komedyası' oyunu ile sanatseverlerle buluştu.

Her Cuma Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi salonunda sergilediği oyunlar ile ilçeyi sanatın başkenti haline dönüştüren Belediye Şehir Tiyatrosu, turneler öncesi son oyunu ile seyircisiyle buluştu. Yunus Emre Gümüş'ün kaleminden çıkan ve Deniz Sandalcı'nın yönetmenliğini yaptığı ‘Entrikalı dolap komedyası' oyununa, ilginin yoğun olduğu dikkat çekti. Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Deniz Sandalcı, turne hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayarak, sergiledikleri oyunları ulusal boyuta taşımaya hazırlandıklarının altını çizdi.

Sanatın ve kültürün gelişmesi adına yapılan tüm faaliyetlerin destekçisi olduklarını belirterek, Erdemli'yi sanatın başkenti haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaz ayında gerçekleştirdikleri Ayaş Antik Tiyatro Festivali ile de 2000 yıl sonra tarihi amfinin perdelerini aralayarak, ulusal tiyatrocuları bir araya getirdiklerini hatırlattı. Tollu, “Erdemli'nin gelişimini sadece alt yapı noktasında değil, tüm tarihi ve turizm projelerinde de destekliyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için birçok alanda çalışma ortamı oluşturduk. Düzenlediğimiz festivallerle ilçede turizmi canlandıracak faaliyetler gerçekleştirdik. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak adına sosyal alanlara yönlendirdik, eğitimlerini destekledik. Tüm bunları yaparken tek gayemiz ülkeye ve millete hayırlı bireyler yetiştirmekti. Bu güne kadar yaptıklarımız ile de Allah'a şükür amaçlarımıza ulaştık. Artık daha büyük projeler ile Erdemli'yi dünya standartlarında bir kent statüsüne ulaştıracağız” dedi.