Erdemli Belediyesi, Şehit Hacı Ömer Serin İlkokulunun ek binasını tamamladı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, eğitime destek projesi kapsamında Şehit Hacı Ömer Serin İlkokulunda ek bina çalışmalarını bitirerek, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Ek binanın devir teslim törenine, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Okul Müdürü Mehmet Taş, Okul Aile Birliği Ömer Faruk Gündüz ve basın mensupları katıldı.

Törende açıklama yapan Başkan Tollu, Erdemli Belediyesi olarak eğitim neferlerinin yanında olduklarını vurguladı. İnsanın yaşadığı her yerde Erdemli Belediyesinin varlığını hissettirmeye gayret ettiklerini belirten Tollu, “Erdemli Belediyesi olarak eğitimde, kültürde, şehrin dizaynında, her alanda ciddi bir gayretin içerisindeyiz. Özellikle Erdemlimize göreve geldiğinden bu yana, Erdemlimizin tüm problemleri ile hemhal olan kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüzün, belediyemizden bir talepleri oldu. Malumumuz Erdemli, hızlı gelişen, hızlı büyüyen bir ilçemiz bu anlamda. Mersin'in en hızlı büyüyen ilçeleri konumunda. Tabi bu büyümeyle birlikte ciddi manada okul ihtiyacı da söz konusu. Her yere okul yapabilme imkanı yok fiziki şartlardan dolayı ama en azından içinde bulunduğumuz ve şehidimizin adı verilen Şehit Hacı Ömer İlköğretim Okulunda Milli Eğitim şartlarına uygun iki tane dersliğin yapılmasının, öğrencilerin eğitim hayatına çok ciddi katkıları olacağını söylediler. Biz de arkadaşlarımızla birlikte hemen başladık. Bir ay gibi kısa süre içerisinde eğitim öğretim yılı açılır açılmaz hizmetimizi gerçekleştirmiş olduk. Özellikle, gayretlerini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, işin teknik anlamında da bize desteğini esirgemeyen, eskiden Erdemli Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü yapan Ahmet Koşak beyefendiye çok teşekkür ediyorum. El birliği ile gönül birliği ile Erdemlimizi daha da yüceye, güzele taşımanın gayreti içerisinde olduk ve olamaya devam edeceğiz” dedi.

Erdemli Belediyesinin eğitim neferlerine vermiş olduğu katkıdan memnuniyet duyduklarını ifade eden Okul Aile Birliği Başkanı Gündüz de “Hacı Ömer Serin İlkokulumuzun ek binasının açılışı yapıldı. Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu'ya çok teşekkür ederiz. Erdemli‘deki eğitime yapmış olduğu katkılar, açmış olduğu derslikler, dershaneler herkes tarafından takdir görüyor” diye konuştu.