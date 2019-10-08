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Erdemli Belediyesi spor altyapı yatırımlarına devam ediyor

Erdemli Belediyesi, 11-19 yaş altyapı sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 ve 19 yaş aralığında bulunan çocuklara yönelik verilen futbol eğitimleri, 11-19 yaş aralığındaki sporcuların altyapı için yetiştirilmesiyle devam ediyor. Lisanslı 300 öğrencinin de aralarında bulunduğu 400 çocuğun belediye futbol kurslarına katıldığını belirten yetkililer, 25 kişilik guruplar halinde eğitimlerin sürdürüldüğünü kaydettiler. A Takımı Antrenörü Hakan Baygın kontrolünde Selahattin Bozkurt, Sadullah Coşar ve Turan Taş tarafından verilen eğitimlerin, Erdemli Futbol Sahasında gerçekleştirildiğini dile getiren beledeye yetkilileri, alt yapı için sporcu yetiştirdiklerini ve ilçenin bu konuda oldukça şanslı olduğunu bildirdi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunabilecek birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Yaz aylarında ve kış aylarında ayrı ayrı oluşturduğumuz kültür, sanat ve spor kurslarımız ile çocuklarımızın fiziki ve ruhsal dünyalarının gelişimine katkı sunuyoruz. Kurslarımıza devam eden tüm sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.

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