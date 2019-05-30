Erdemli Belediyesi yaz okulu açıyor

Erdemli Belediyesi Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Çocuk Gündüz Bakımevi'nin yaz döneminde de eğitim vermeye devam edeceği bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kayıtların başladığı belirtilirken, yaz okulunun temmuz ve ağustos aylarında hizmet vereceği kaydedildi. Haftanın üç günü yüzme dersleri, kitap okuma saatleri, satranç eğitimi, Kur'an ve değerler eğitimi, İngilizce-Rusça eğitim, sinema günleri, trafik eğitimleri ve spor aktiviteleri gibi zihinsel ve fiziksel derslerin verileceğinin belirtildiği açıklamada, uzman eğitmenler ile çocukların sezona daha iyi bir şekilde hazırlanacağına dikkat çekildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, parlak bir gelecek ve modern bir kent inşa edebilmek adına yapılabilecek en önemli yatırımların çocuklara ve gençlere yönelik sunulan hizmetler olduğunu vurguladı. Tollu; "Yeni nesil bizlere emanet. Onların sağlıklı birer birey olarak ülkeye kazandırılması adına gereken her desteği vermeye hazırız. Bu kapsamda altına imzamızı attığımız projeler ulusal ve uluslararası birçok mecrada dikkat çekti. Amacımız, ülkemizin geleceğini inşa ederken yeni nesillerin üzerine düşen sorumluluklarda onlara yardımcı olmak. Erdemli'yi birçok konuda örnek bir kent haline getirdik ve inanıyoruz ki, bu çalışmalar sayesinde daha da müreffeh yarınlara ulaşacağız. Çocuklarını, bizlere güvenerek emanet eden ailelerimize ve eğitimlerini üstlenen kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kış sezonunda 2-6 yaş gurubu çocuklara eğitim veren Gündüz Bakımevi, yaz mevsiminde de 7-14 yaş gurubu çocuklara okulların tatil olması nedeni ile hizmet sunacak.