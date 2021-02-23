Erdemli Belediyesi, yılda 14 bin gül fidesi üretiyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, kendi serasında yılda 14 bin gül fidesi üretiyor. Fideler, ilçenin dört bir yanına dikiliyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üreten ekonomi politikaları kapsamında kendi bünyesinde üretime ağırlık veren belediye, peyzaj alanında çalışmalarına hız kesmeden devem ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, önce güllerden fide alıyor, ardından bu fideler toprakla buluşturuluyor. Serada gerekli işlemlerden sonra yetişen güller, kentin dört bir tarafına dikiliyor. Yılda 14 bin gül fidesi yetiştiren ekipler, yaz sezonu içinde hummalı bir çalışma yürütüyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, üreten Erdemli yolunda gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Erdemli Belediyesi olarak üretime büyük önem veriyoruz. Bir taraftan üreticimizin önündeki engelleri kaldırırken, diğer bir taraftan ekiplerimizin her biri kendi alanlarında üretim politikaları ile hareket ediyor. Şüphesiz bunlardan bir tanesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz. Ekiplerimiz seramızda kente değer ve güzellik katacak birbirinden güzel çalışmalara imza atıyor. Peyzaj çalışmalarımız da bunların başında yer alıyor. Diktiğimiz güller başta olmak üzere çiçeklerimizle Erdemlimizde güller açacak” dedi.