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Erdemli Belediyesi yolları onarıyor

Mersin’in Erdemli İlçe Belediyesi, Sorgun Mahallesi Kavaklar mevkisinde malzemeli bakım çalışması gerçekleştirdi.

Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi, Sorgun Mahallesi Kavaklar mevkisinde malzemeli bakım çalışması gerçekleştirdi.


Erdemli Belediyesi, ilçe de başlattığı yol bakım, onarım ve yapım faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında turizm açısından önemli bir merkez olan ilçe de vatandaşların ulaşım noktasında bir sorun yaşamaması adına ekipler seferber oldu. Eş zamanlı yol bakım faaliyetleri yürüten Erdemli Belediyesi, Sorgun Mahallesi Kavaklar mevkinde malzemeli bakım çalışması yaptı.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek, kalite standartlarına uygun çalışmalar gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini vurguladı. Sorgun Mahallesinde yürütülen çalışmaların birçok noktada sürdüğünün altını çizen Tollu, "Çalışmalarımızı en yeni teknolojileri kullanarak ve öncelik sıralamasına göre yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

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