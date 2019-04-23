Erdemli Belediyesi'nden 23 Nisan'da uçurtma şenliği

Erdemli Belediyesi, her yıl 23 Nisan'da çocukların aileleri ile bir arada vakit geçirebilmesi adına düzenlediği uçurtma şenliğini, bu yıl sahil bandı Devlet Bahçeli Meydanında gerçekleştirdi. Şenlikte, kırmızı-beyaz uçurtmalarını göklere salan çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklara uçurtma dağıtarak mutluluklarını paylaşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı değerlendirmede, “Bugün çocuklarımızın günü ve aileleri ile beraber doyasıya gülmek onların hakkı. Biz de belediye olarak, geleceğimizin mimarı çocuklarımız için ilçemizi daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Geleneksel hale dönüştürdüğümüz bu şenlikle, bayrağımızın al rengine sahip uçurtmalarımızla ve çocuklarımızın kahkahaları ile dünyayı birkaç saatliğine güzelleştiriyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, bu mutluluğun daimi olabilmesi için tüm dünyayı birlik ve beraberliğe davet ediyorum” dedi.