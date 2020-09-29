Erdemli Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek

Mersin'in Erdemli Belediyesince, Ermenistan'ın saldırısına uğrayan kardeş ülke Azerbaycan'a destek amacıyla, belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı, personel tarafından İstiklal Marşı okundu.

Belediye binası önünde gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hain saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadıklarını ifade eden Tollu, "Tek millet, iki devlet. Sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız. Dualarımız Karabağ'ın talihsizliğini yenip hürriyete kavuşacağı gün içindir. Azerbaycanlılar bizim öz kardeşlerimizdir" dedi.

"Bahtı kara Karabağ'ın makus talihini yendiği günler yakındır" diyen Tollu, "İki devlet bir millet olarak, yıllardır Ermeniler tarafından işgal altında olan Karabağ'ın bu mezalimden kurtulması adına hep birlikte ciddi gayretler sarf ediyoruz. Dualarımız mezalim altındaki esir ve işgal altında olan tüm soydaşlarımız içindir. Dünyanın neresinde ezilen bir Türk ve mazlum var ise dün olduğu gibi bugün de onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Türk milleti olarak bedel ödemeye hazırız. İşgal altındaki soydaşlarımızın esaretten kurtulması adına Türk milleti olarak gücümüz ve aklımızla, kanımızla canımızla, her türlü varlığımız ile yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Can Azerbaycan asla yalnız değildir. Bugün inşallah Turan'ın gerçekleşeceği bir gün olacaktır" ifadelerini kullandı.