Erdemli Belediyesinden çalışanlara ilk yardım eğitimi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, olası kazalar anında ilk müdahalenin yapılabilmesi amacıyla çalışanlara iki gün süren ilk yardım eğitimi verdi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen tatbikatlar ve eğitim seminerleri ile güvenli çalışma alanları oluşturulurken, çalışanlara verilen ilk yardım eğitimleri ile de olası kazalar anında yapılması gerekenler öğretiliyor.

Personele yönelik, yangın-arama kurtarma ve ilk yardım konularında sürekli tatbikatlı eğitimler gerçekleştiren belediye, özellikle pandemi döneminde uyulması gereken kurallar konusunda da sık sık bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çerçevede, belediye binasında pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen eğitimler iki gün sürdü. Belediye İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ile kurum doktoru koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimleri, Hakan Çabuk ve Ali Yıldız verdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İş Sağlığı ve Güvenliği noktasında en öncelikli eğitimlerden sayılan tatbikatların her yıl düzenli olarak tekrarlandığını belirtti. Eğitimlerin, olası acil durumda, en doğru şekilde hareket edilmesi ve durumun en az zararla atlatılması için gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Tollu, kendi güvenliğini sağlama, sakin kalma, kazazedelere zarar vermeden iyi organizasyon olarak müdahale etme hususlarında canlandırma yöntemiyle eğitim verildiğini bildirdi.