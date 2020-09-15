İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli Belediyesinden çalışanlara ilk yardım eğitimi

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, olası kazalar anında ilk müdahalenin yapılabilmesi amacıyla çalışanlara iki gün süren ilk yardım eğitimi verdi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, olası kazalar anında ilk müdahalenin yapılabilmesi amacıyla çalışanlara iki gün süren ilk yardım eğitimi verdi.


Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen tatbikatlar ve eğitim seminerleri ile güvenli çalışma alanları oluşturulurken, çalışanlara verilen ilk yardım eğitimleri ile de olası kazalar anında yapılması gerekenler öğretiliyor.


Personele yönelik, yangın-arama kurtarma ve ilk yardım konularında sürekli tatbikatlı eğitimler gerçekleştiren belediye, özellikle pandemi döneminde uyulması gereken kurallar konusunda da sık sık bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çerçevede, belediye binasında pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen eğitimler iki gün sürdü. Belediye İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ile kurum doktoru koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimleri, Hakan Çabuk ve Ali Yıldız verdi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İş Sağlığı ve Güvenliği noktasında en öncelikli eğitimlerden sayılan tatbikatların her yıl düzenli olarak tekrarlandığını belirtti. Eğitimlerin, olası acil durumda, en doğru şekilde hareket edilmesi ve durumun en az zararla atlatılması için gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Tollu, kendi güvenliğini sağlama, sakin kalma, kazazedelere zarar vermeden iyi organizasyon olarak müdahale etme hususlarında canlandırma yöntemiyle eğitim verildiğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.