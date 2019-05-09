Erdemli Belediyesi'nden eğitime destek

Erdemli Belediyesi eğitime destek çalışmaları kapsamında, Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nin boya badana işlerini tamamladı.

Erdemli Belediyesi, talepte bulunan tüm okullara, camilere, sağlık kuruluşlarına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nde boya, badana ve bakım faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimin ve eğitimcinin her zaman arkasında olduklarını belirterek, ilçenin ve memleketin gelişmesinin yeni nesillere bağlı olduğunun altını çizdi. Ülkenin, büyük Atatürk'ün belirttiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için ellerinden gelen çalışmayı gerçekleştirdiklerini kaydeden Tollu, ilk gelişim çağından itibaren her yaşta eğitime destek olmak adına Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakım Evi, lise ve üniversite hazırlık Eğitime Destek Kursları gibi projeleri ile hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.