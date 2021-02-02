Erdemli Belediyesinden esnafa reklam desteği

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, meclis toplantısında aldığı kararla bünyesinde bulunan LED ekranları, pandemi sürecinde zorluk yaşayan esnafın kullanımına ücretsiz olarak açma kararı aldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen şubat ayı meclis toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Meclis, toplantıda özellikle pandemi döneminde zor şartlar altında faaliyetlerini sürdüren esnafa reklam desteği verme kararı aldı. Alınan karar neticesinde, Erdemli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve tanıtım çalışmalarında kullanılan dijital ekranlar, paket servis yapan esnafın kullanımına açıldı.

“Üreten belediyeden, üreten vatandaşa destek”

Her fırsatta üreticinin yanında olduklarını dile getiren Başkan Tollu, dev ekonomi hizmetleri ile kalkınmaya destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Tollu, “2021 yılı şubat ayı toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızda aldığımız kararlarla kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Malumunuz 2020 yılı mart ayında ülkemizde de görülen pandemi, vaka sayılarının azaltılması için bizleri bazı kısıtlamaların uygulanmasına itti. Bu süreçte ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan üreticilerimize destek olmak adına biz de belediyemiz bünyesinde bulunan LED ekranlara iki ay boyunca ücretsiz tanıtım almak için karar aldık. Kararın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Üreten belediyeden, üreten vatandaşa destek, sözümüzdür” diye konuştu.