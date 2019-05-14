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Erdemli Belediyesi'nden fırınlara denetim

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda sektöründeki denetimlerini arttırırken, fırın denetimlerini de sıklaştırdı.


Halk sağlığını korumak için Ramazan ayı yoğunluğunu ve yaz mevsiminin yaklaşmasını da dikkate alarak çalışmalarını sürdüren Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan fırınların temizliğini ve ekmeklerin gramajlarını kontrol ediyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, denetimlerin sorunsuz olarak sürdüğünü belirterek, vatandaşın sağlığının riske atılamayacak kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu konudaki çalışmaların devam edeceğini ifade eden Tollu, esnaflara halk sağlığına karşı gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, “Yaptığımız denetimlerde gördük ki, esnaflarımız üzerine düşeni yapıyorlar. Eksiklerini tamamlamaları için uyarıyoruz. Bizler de belediye olarak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, yapılabilecek tüm hizmetlerin en başında gelmektedir. Bundan sonra da denetimlerimiz devam edecek" dedi.

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