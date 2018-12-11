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Erdemli Belediyesi'nden gençlere spor desteği

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çocukların kötü alışkanlıklara yönelmesini engellemek adına sosyal faaliyet alanları oluşturduklarını belirterek, "Vatana ve millete hayırlı evlatların yetişmesi adına her konuda çocuklarımızı ve gençlerimizi destekliyoruz" dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çocukların kötü alışkanlıklara yönelmesini engellemek adına sosyal faaliyet alanları oluşturduklarını belirterek, "Vatana ve millete hayırlı evlatların yetişmesi adına her konuda çocuklarımızı ve gençlerimizi destekliyoruz" dedi.


Tollu, Belediye Spor Merkezi'nde çocuklar için düzenlenen spor eğitimine katıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tollu, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için her alanda ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi. En önemli vazifelerinden birinin de çocukları kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu kaydeden Tollu, eğitimden sanata, kültürden sağlığa her alanda destekleyici çalışmalar yürüttüklerini söyledi.


Çocukların yetişmesi adına lise ve üniversite hazırlık kursları ile kreş merkezi kurduklarını da belirten Tollu, "Vatana ve millete hayırlı evlatların yetişmesi adına her konuda çocuklarımızı ve gençlerimizi destekliyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de evlatlarımızın arkasında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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