Erdemli Belediyesinden ‘İlk Hasbihal' konseri

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, türkü ve gösterilerle dolu ‘İlk Hasbihal' konseri düzenledi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, keyifli bir gece geçerdi.

Erdemli Belediyesi Hasbihal Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde verdiği ‘İlk Hasbihal' konseri, izleyiciden tam not aldı. Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronun muhteşem performansı izleyicilerin enerjisiyle birleşti, salonda renkli görüntüler oluştu. Anadolu'nun dört bir yanından türküler seslendiren koronun şefliğini Emre Bulut yaparken, zeybek gösterisini ise Erdemli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ulaş Taka yaptı. Konserde, görme engelli sanatçı Habib İbar da türkü söyledi.

“Sanatın insanları birleştirme gücünü bu gecede yaşadık”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gecede yaptığı konuşmada, kültürün, sanatın ve müziğin doyasıya yaşandığı bir kent için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Tollu, “Kültür ve sanatın insanları birleştirme, kaynaştırma, bir arada tutma noktasında ne kadar birleştirici güç olduğunun en güzel örneğini bu gecede yaşadık. Yüzlerce insanımız Kültür Merkezinde buluştular ve gerçekten çok mükemmel, müstesna bir gece yaşadılar. Gelen insanlarımızın gözündeki mutluluğu görmek gerçekten mümkündü. Bu tür bizi bir arada tutan, birleştiren, farklı kılan programların en güzelini inşallah bundan sonra da icra edeceğiz” dedi.

Türkilerle zaman zaman duygulanan zaman zaman da ritme uyup oynayan izleyiciler, mutlu bir akşam geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.