Erdemli Belediyesinden istihdama destek

Erdemli Belediyesince, istihdama destek olmak için 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' protokolü imzaladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alçı sıva, alçı levha, boyacı, sıvacı, duvarcı, ısı yalıtım ve inşaat işçisi meslek dallarında çalışan ustaların, 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' sahibi olabilmeleri için 'MEYEM Belgelendirme' ile işbirliği protokolü imzalandı.

Bölgede istihdama katkı sunmanın yanı sıra, nitelikli işgücünün tanınmasını ve artmasını hedefleyen Erdemli Belediyesi, yapılan işbirliği kapsamında belge almak isteyen vatandaşların, 'Belediye Başvuru Toplama Merkezi'nde başvuru yapabileceklerini duyurdu. Belge almak için başvuru yapan adaylar, talep etmeleri durumunda üretici firma protokolü kapsamında düzenlenen sınavlara, hiçbir ücret ödemeden katılabilecekler.

Yetkililer ayrıca başvuruların, 'http://meyem.com.tr/basvuru-bireysel.html' web sitesi üzerinden form doldurularak da yapılabileceğini duyurdu.

“Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz”

İstihdam noktasında ülke ekonomisine katkı sunan birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Belediye Başvuru Toplama Merkezi'ne gelen vatandaşlara destek olunacağının altını çizdi. Tollu, “Bildiğiniz üzere, 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'na göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde, yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmayan kişilerin çalışması mümkün olmayacak. Ayrıca bugün, 143 meslekte belgeli çalışma zorunluluğu bulunmakta. Zira belgesiz işçi çalıştıran işverenlere, kişi başı 950 TL para cezası uygulanabilmekte ve belgesi olmayan vatandaşların çalışması mümkün olmamakta. Erdemli Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz" dedi.