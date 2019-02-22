Erdemli Belediyesi'nden Karakeşli'ye futbol sahası

Erdemli Belediyesi, her mahalleye futbol sahası kampanyası çerçevesinde Karakeşli Mahallesi'ne futbol sahası inşa ediyor.

Erdemli Belediyesi, her mahalleye futbol sahası kampanyasına devam ediyor. İlçenin gençlerine birçok noktada yeni yaşam alanı oluşturan belediye, Karakeşli Mahallesi'ne de futbol sahası inşa etmeye başladı. Sahanın en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağı bildirildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe gençlerinin zararlı alışkanlıklardan korunması için onları spora yönlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Sadece spor kompleksleri ile kalmadıklarını belirten Tollu, sanattan kültüre birçok sosyal yaşam alanı oluşturduklarını ifade etti. Bu faaliyetler kapsamında farklı sanat kursları açtıklarını da dile getiren Tollu, ülkenin geleceğinin emanet edildiği yeni nesillerin vatana hayırlı bireyler olabilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.