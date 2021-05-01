Erdemli Belediyesinden Karayakup Mahallesine sosyal alan

Ekipler, Karayakup Mahallesi'nde vatandaşın düğün, nişan ve toplu yemek gibi toplumsal faaliyetlerde kullanabileceği sosyal bir alan yapıyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karayakup Mahallesi'nde vatandaşın düğün, nişan ve toplu yemek gibi toplumsal faaliyetlerde kullanabileceği sosyal bir alan yapıyor. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler, 500 metrekarelik kapalı alanı vatandaşın hizmetine sunmak için aralıksız çalışıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kentte ne varsa kırsal mahallelerde de aynısın yaptıklarını, kentin dört bir tarafını nakış nakış işlemeye devam ettiklerini belirterek, “Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşımızın öncellikleri ve istekleri bizim için esas olmuştur. Kent merkezimizde ne varsa kırsal mahallelerimizde de onu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimiz, kentin birçok noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” diye konuştu.

Vatandaşlar çalışmalardan memnun

Erdemli Belediyesinin yaptığı çalışmalardan vatandaşlar oldukça memnun. Yapılan çalışmalardan mutluluk duyduğunu ifade eden bir mahalle sakini, “Bizim mahallemizin toplu düğünü, mevlütü, yaptığımız bütün etkinliklerimizi burada yapıyoruz. Başkanımız Mükerrem Tollu'dan mahallemiz sakinleri adına talepte bulunuldu, sağ olsun başkanımız da kapalı bir alan yapıyor. Kendisine mahallemiz adına çok teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.

Memnuniyetini belirten bir diğer mahalle sakini de “Biz talebimizi Mükerrem başkanımıza ilettik. Sağ olsun o da talebimiz karşılık verdi ve yerine getirdi” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalardan memnun kalan bir diğer mahalle sakini ise ”Mahallemize kapalı bir yer gerekiyordu, sağ olsun başkanımız onu yapıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.