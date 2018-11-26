Erdemli Belediyesi'nden kreş hizmeti

Erdemli Belediyesi tarafından, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine açılışını gerçekleştirdiği kreş, yeni eğitim öğretim döneminde hizmete başladı.

Erdemli Belediyesi'nin şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine hizmete sunduğu kreş, uzman kadrosu ve eğitimleri ile ailelerin çocuklarını güven içerisinde emanet ettiği bir kurum oldu. Üç yabancı dil eğitimi, branş eğitimleri, spor ve bale eğitimleri, sosyal- kültürel faaliyetlerle çocukların her alanda gelişimine destek olan Şehit Musa Özalkan Kreşi, ilçe çocuklarının sağlıklı bir ortamda yetiştirilmesini sağlıyor. Kreşte, spor dersleri ile haftanın belirli günleri çocuklara verilen jimnastik eğitimlerinin yanında, kukla oyunları, tiyatro gösterimleri gibi sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

Binanın tasarımından verilen eğitimlere kadar yürütülen her hizmeti yerinde inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu vatanın şehit kanı ile kazanıldığını ve bu vasiyeti gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu ortam içerisinde en önemli vazifelerinin çocukları vatana ve millete hayırlı bir şekilde yetiştirmek olduğunu kaydeden Tollu, "Yeni nesiller bizlere emanettir. Onların sağlıklı birer birey olarak ülkeye kazandırılması için gereken her desteği vermeye hazırız" dedi.