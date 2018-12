Erdemli Belediyesi'nden obeziteye karşı kampanya

Belediye Spor Merkezi'nde kadınlara yönelik spora teşvik amaçlı başlatılan kampanya dahilinde, spor merkezinde eğitim gören 150 kadının katıldığı, vücut kitle endeksi hesaplaması yapıldı. Bu kapsamda kadınların sağlıklı koşullarda kilo vermesi sağlanarak, ay sonunda 4 kilo verenlere spor ayakkabısı hediye edileceği bildirildi.

Spor eğitmeni Ebrule Türer, kadınların kapsamlı bir taramadan geçtiğini ve sağlık koşullarına uygun kilo vermelerinin sağlandığını söyledi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise sağlıklı yaşam üzerine ilçenin her mahallesine spor kompleksleri açtıklarını, sadece kadınların değil çocukların ve erkeklerinde çalışabilmesi için çeşitli alanlar oluşturduklarını belirterek, bu kampanya ile obeziteye savaş açtıklarını kaydetti. Tollu, sağlıklı bir toplum için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi. En önemli vazifelerinden birinin de kadınları toplumun her alanında yapılan çalışmalara dahil etmek olduğunu ifade eden Tollu, eğitimden sanata, kültürden sağlığa her alanda destekleyici çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kadının toplumdaki değerine dikkat çeken Tollu, "Kadınlarımızın toplumun her alanında değer görmesi gerekmektedir. Ailenin temeli hiç şüphesiz ki çocuklarımızın yetiştiricisi, kadınlarımızdır. Onların rahat ve refah içerisinde yaşamaları için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.