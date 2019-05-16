Erdemli Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz trafik eğitimi

Alata Mahallesinde 2 bin metrekare alan üzerine özel donanımlı araçların kullanılabileceği şekilde inşa edilen Eğitim Parkurunda, çocuklara verilen eğitimle trafik bilinci kazandırılmaya çalışılıyor.

Bu çerçevede, trafik polisi gözetiminde Arpaçbahşiş Atatürk İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri parkurda eğitim aldı. Çocuklar, eğitim sırasında hem eğlendiler hem de trafik kurallarını öğrendiler. Okul öğretmenleri ve öğrenci velileri, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin en kalıcı öğrenme olduğuna dikkat çekerek, bu ortamı çocuklara sağlayan yetkililere teşekkür ettiler.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, trafikte düzenin kurallara uyan bireylerin yetişmesi ile mümkün olabileceğini vurgulayarak, “Toplumumuzun en büyük sorunlarından biri olan trafik kazalarının önlenmesi adına vatandaşlarımızın araçlarını kurallara uygun şekilde kullanması için çocuklarımızı bu yaşta trafikle eğitimiyle buluşturuyoruz. Maddi ve manevi zararlara neden olan kazaları önlemek adına çocuklarımızı küçük yaşlarda eğitime tabi tutuyoruz. İnşallah çocuklarımızın bilinçli bir şekilde yetişmesi sayesinde kazalar azalacaktır” dedi.