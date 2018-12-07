Erdemli Belediyesi'nden sel tedbiri

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, iki gündür aralıksız devam eden yağışlara karşı gerekli önlemler alındı. Hafta başında yapılan ve okulların tatil olmasına neden olan sel uyarısını dikkate alan belediye ekipleri, yaşanabilecek olan afetlere karşı Devlet Su İşleri uhdesinde bulunan beş bağlantı noktasını temizledi.

Salı gününden bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle önlem alan Erdemli Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına yoğun mesai harcadı. Sel felaketinin önüne geçen ekipler, teyakkuz halinde 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ekiplerin afet durumuna karşı teyakkuz halinde çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. İlçe genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle hafta başından bu yana çalışma yürüttüklerini ifade eden Tollu, "İlçemizi etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle, yaşanabilecek olası felaketlerin önüne geçmek adına çalışma arkadaşlarımız ile yoğun mesai harcamaktayız. Can ve mal güvenliğini korumak asli vazifemizdir. Bu yüzden gece ve gündüz mefhumu olmadan çalışıyoruz. Can güvenliğini sağladıktan sonra vatandaşlarımızın bütün bir yıl bin bir emekle yetiştirdiği hasadını korumak için de çaba sarf ediyoruz" dedi.