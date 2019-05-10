Erdemli Belediyesi'nden su taşkınlarına karşı önlem

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yapılara zarar verebilecek olan suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasını sağlayan drenaj kanalının üzerinde bulunan Şehit Polis Bayram Göde İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen temizleme çalışmalarıyla, su taşkınlarına karşı önlemini alındı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İşte bu yüzden sağlıklı koşullarda eğitim verebilmeleri için talepte bulunan tüm kurumlara destek oluyoruz. Bu kapsamda zaman zaman kurumlarımızın boya, badana, temizlik, çevre düzenlemesi işlerini üstlendiğimiz gibi Şehit Polis Bayram Göde İlk ve Ortaokulumuzun altında bulunan drenaj hattının temizliğini de gerçekleştirdik. Böylece çocuklarımızın kış aylarında yaşanabilecek bir taşkından etkilenmesini önledik” dedi.

Tollu, tüm kurumlara ihtiyaç duyduklarında belediye olarak destek sunacaklarını da sözlerine ekledi.