Erdemli Belediyesinden tarım alanlarında yol çalışması

Erdemli Belediyesi, tarım alanlarına giden yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayaş, Koyuncu ve Fatih mahallelerinde, çiftçilerin tarım arazilerine giden yollarda bakım, onarım ve yol genişletme çalışmalarını yaptılar.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, üretimin önünde hiçbir engel bırakmayacaklarını belirterek, “Biz, güçlü Türkiye'nin yolunun üretimden geçtiğine inanıyor ve bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan globalleşen dünyanın getirdiği gereksinimleri takip ederken, diğer taraftan fiziksel olarak yapılması gereken adımları bir bir atıyoruz. Üreticimizin, vatandaşımızın alın terinin değer bulması için hiç durmadan çalışıyoruz. Ekiplerimizin her biri kendi alanlarında bu çalışmaları yürütüyor ve yürütmeye devam edecek” dedi.

Üreticiler durumdan memnun

Üreticiler ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söyledi. Fatih Mahallesinden üretici Sebahattin Yıldız, yapılan çalışmaların kendilerine kolaylık sağladıklarını ifade ederek, “Biz mahalleli olarak, bahçemizin en uç noktası bir kilometrenin üzerine denk gelen gübreleme ve mallarımızı kestiğimiz zaman çekmede çok zorluk çekiyorduk. Bu mahsulleri çekmek için uzun uğraşlar lazımdı. Belediyemize müracaatta bulunduk. Erdemli Belediyesi sağ olsun bizim bu müracaatımızı karşılıksız bırakmadı. Bahçemizin içerisinden yol yeri gösterdik, belediyemiz de bütün araçlarını hizmet olarak gönderdi ve bizim yolumuzu açıverdi. Bu yolla beraber en az 4-5 komşunun bir kilometre uzaktaki limonun buraya çekilmesi ve gübreleme açısından çok rahata kavuşacağız” diyerek, Başkan tollu ve ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, ekipler çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.