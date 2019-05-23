Erdemli Belediyesi'nden vergi uyarısı

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin birinci taksitini ödeme süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini anımsatarak, vatandaşları vergilerini zamanında ödemeleri konusunda uyardı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, iş yerleri ve konutlar için emlak ve çevre temizlik vergisi ile evsel katı atık ücretlerinin 2019 yılı birinci taksitini ödeme süresini geçiren vatandaşların gecikme zammı ile karşılaşılacağı bildirildi. Söz konusu vergilerin son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2019 olduğu anımsatılan açıklamada, vatandaşların vergilerini ödemede son günlere kalmamalarını istedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu vergilerin Erdemli'ye hizmet olarak döndüğünü vurguladı. Erdemli'ye yaptıkları hizmetlerde ödenen vergilerin etkisinin son derece önemli olduğunu ifade eden Tollu, “Erdemli'nin her mahallesinde, her sokağında belediyenin hizmetleri var. Bu hizmetler toplanan vergiler sayesinde icra ediliyor. Herkes görüyor ve biliyor ki, Erdemli Belediyesi çok iyi çalışıyor. Tüm bunların yanı sıra toplanan vergileri hizmete dönüştürebilmek ve tasarruflu olarak da kullanabilmek daha önemlidir. Savurgan olmadan, doğru mantık çerçevesinde vergileri yatırıma dönüştürdüğümüzü gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Zaten bu da yapılan hizmetlerle görülebilmektedir. Vatandaşlarımız ödedikleri verginin karşılığını son damlasına kadar almaktadırlar. Gelirleri hizmete döndürmek bizim boynumuzun borcudur” dedi.