Erdemli Belediyesi'nden yangın ve ilk yardım tatbikatı

Çalışanlara yönelik yapılan anons, düdük, telefon aramaları ile belediye garajında bulunan acil durum toplanma alanında canlandırılan eğitimde, yaralılara ilkyardım ekipleri müdahale etti. Tahliye sırasında binadan çıkamayan personellere, arama kurtarma ekibi müdahale ederek yönlendirme, teorik ve pratik bilgiler ile gösterildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, iş sağlığı ve güvenliği noktasında en öncelikli eğitimlerden sayılan tatbikatların her yıl düzenli olarak tekrarlandığını söyledi. Olası acil durumda, en doğru şekilde hareket edilmesi ve durumun en az zararla atlatılması için gerçekleştirilen eğitimlerin, kendi güvenliğini sağlama, sakin bir şekilde kazazedelere zarar vermeden iyi organizasyon olarak müdahale etme hususlarında yapılacakların, canlandırma yöntemiyle anlatıldığını ifade eden Tollu, tatbikatın başarı ile tamamlanmasından dolayı teşekkür etti.