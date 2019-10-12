Erdemli Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi belirlendi

Erdemli Belediyesi'nin 2020 yılı tahmini gelir bütçesi 135 milyon 800 bin lira olarak belirlendi.

Erdemli Belediye Meclisi, ekim ayı toplantısını yapılan ikinci oturumla tamamladı. Geçtiğimiz haftaki birinci oturumda görüşülen ve komisyonlara havale edilen gündem maddeleri yapılan ikinci oturumda karara bağlandı. Belediye Toplantı Salonunda gerçekleştirilen oturumlarda, 2020 mali yılı vergi - harç ve ücret tarifesi, 2020-2024 Yılları Stratejik Planı, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 mali yılı tahmini bütçesinin gündem maddesi olarak ele alındığı belediye meclisinde, ayrıca imar müdürlüğünden gelen dosyalar da görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Alınan kararlara göre, Erdemli Belediyesi'nin 2020 mali yılı tahmini gelir bütçesi 135 milyon 800 bin TL, gider bütçesi ise 145 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, 10 milyon lira da finansman bütçesi olarak belirlenerek denk bütçe oluşturuldu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, alınan kararların ve yapılacak hizmetlerin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunarak, kaynakları en verimli şekilde kullanıp Erdemli için çağın gereksinimlerini de dikkate alarak hazırladıkları plan ve program dahilinde hizmetlere ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Tollu, “Erdemlimiz için hep birlikte çalışacağız. Toplantımızda aldığımız kararlarla, kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Bu kararların, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini dilerim” dedi.