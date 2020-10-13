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Erdemli Belediyesi'nin camilere desteği sürüyor

Erdemli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü cami temizleme ekiplerince, Kargıcak Mahallesi Tepe Camisinin temizliğinin yapıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, camilerde yürütülen temizlik ve bakım çalışmalarıyla salgın döneminde de vatandaşların kurallara uygun ibadet edebilmeleri sağlanıyor. Bu kapsamda temizlik, bakım ve boya işlemleri gerçekleştirilen camiler, pandemi sonrasında vatandaşların kullanımı için düzenlenirken, kontrollü sosyal hayat kuralları dahilinde hizmet veren ekipler, Kargıcak Tepe Camisinde temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, manevi değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, ibadethanelere yönelik yürütülen hizmetlerin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını kaydetti. Ayrıca eğitim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen desteğin, ilçenin talepte bulunan tüm kurumlarına yönelik olduğunun altını çizen Tollu, salgının önüne geçilmesi adına da çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

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