Erdemli Belediyesinin kurs merkezlerinde eğitim aldılar, başarıya imza attılar

Kurs merkezlerinde eğitim alan ve Liselere Giriş Sınavına giren 400 öğrenciden 268'i fen lisesi ve düzeyinde okula yerleşmeyi başardı. Erdemli‘de, belediye tarafından açılan kurs merkezinde öğretmenler ve öğrenciler sınavla alınıyor. Uygulanan sistem sayesinde velilerin ve öğrencilerin yüzü gülüyor.

Mersin'in Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 400'ü ortaokul, 600'ü lise olmak üzere toplam bin öğrenciye Erdemli Belediyesi Kurs Merkezlerinde ücretsiz eğitim veriliyor. 4 yıldır devam eden kurslarda, 2021 Liselere Giriş Sınavında 400 öğrenciden 268'i fen lisesi ve düzeyinde başaralı okullara yerleşerek kitlesel başarıda Türkiye'de en iyiler arasına girdi.

“Öğretmenler ve öğrenciler sınavla alınıyor”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, geleceğin aydınlık Türkiye'sini inşa edecek gençleri donanımlı bir halde yetiştirmek için gayret ettiklerini belirterek, “Geleceğin aydınlık Türkiye'sini kuracak ve şekillendirecek olan gençlerimiz; dolayısıyla gençlerimizin kaliteli yetişmesi, donanımlı olması, yarına güvenle bakması lazım. Gençlerimizin, ‘ben üniversiteyi nasıl kazanacağım, benim önümde yol gösterenim yok, benim kurs merkezim yok, kursa gidemiyorum' dememesi lazım. Biz, Erdemli' de yaşayıp da ‘ben iyi bir lise okuyacağım, ben iyi bir üniversite okuyacağım' diyen geçlerimizin tamamını istihdam ediyor, gençlerimizin hayallerine kavuşmasını kesinlikle sağlıyoruz. 4 yıldır bu işi sürdürüyoruz. Her gün başarımıza başarı katıyoruz. Başarımızın altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi de öğretmenlerimizin tamamını sınavla almamız. Sınav yaparak öğretmenlerimizi istihdam ediyoruz. Bize gelen öğrencileri, biz emanet olarak kabul ediyoruz, çünkü ailelerin en değerli varlıkları çocukları. Bir aile çocuğunu, yani en değerliği varlığını size emanet ediyorsa sizin bu emanete halel getirmemeniz lazım. Çok şükür biz de bu bilinçle hareket ettiğimiz için Cenab-ı Allah bizi mahcup etmedi. Her yıl başarımızı katlayarak sürdürüyoruz. Bu yıl liselere hazırlanan 268 öğrencimiz fen lisesi ve o düzeydeki prestijli okulları kazandı. Biz, bireysel başarıdan çok kitlesel başarıya ehemmiyet veriyoruz. 268 öğrencimizin fen lisesini kazanıyor olması tesadüf değil. Bu; öğretmenlerimizin gayreti, ailelerinin katkısı, öğrencilerimizin motivasyonuyla alakalı. Erdemli Belediyesinin kurs merkezlerine gelen çocuklarımızın tamamını prestijli okullara kazandırıyoruz çok şükür. Bizim için bu nihai hedef değil. Bizim her yıl başarımızı katlayarak sürdürmemiz lazım” dedi.

Öğrenciler, gelecek adına umutlu

Uygulanan eğitim sisteminden memnun olduklarını ifade eden, fen lisesi ve düzeyindeki başarılı okullara yerleşen öğrenciler gelecek adına umutlu. Sınavlara hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan bir öğrenci, “Bol bol kitap okusunlar, soru çözsünler, deneme çözsünler bol bol ve strese girmesinler çok fazla. Burası olmasa çok daha zorlu bir süreç olurdu” diye konuştu.

Eğitim kadrosunun çok iyi olduğunu ifade eden bir diğer öğrenci ise “Kitap okumalılar, onun dışında dersleri takip etmeliler, asla derslerden kopmalılar. Burası da çok iyi bir yer, iyi eğitimler alıyoruz. İyi hocalar var, bunun bize çok yararı oldu. Aynı okul gibi buradan da çok iyi eğitim aldık. Onların da buraya gelmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Veliler durumdan memnun

Eğitim kadrosunun çok iyi olduğuna ve sürecin çok iyi yönetildiğine dikkat çeken bir veli de ”Belediye kurs merkezinin katkıları çok fazla oldu, süreci o kadar güzel yönettiler ki ben bir yıl önceki 2020 LGS'yi takip etmiştim. Süreci nasıl değerlendirdiklerini, yönettiklerini takip etmiştim ve ona istinaden buraya gönderme kararı aldım kızım için. Burada öğrenci sayısının fazla olması, rekabetin fazla olacağı düşüncesi ve çok fazla da deneme sınavı yapmaları sebebiyle buraya göndermeye karar verdim kızımı. Hiç pişman olmadım. Çok güzel bir şekilde bir aile gibi bir ekip vardı burada” diye konuştu.

Hem hafızlığını tamamlayan hem de fen lisesini kazanan bir öğrencinin velisi ise gözyaşlarıyla sevincini paylaşarak, ”Hem hafızlığını başardı hem de genel eğitimini başardı. Gurur verdi, mutluyuz. Ben duygularımı çok yoğun yaşıyorum. Çok büyük desteği oldu, çok memnunum belediyenin gençlerimizin bu eğitimini desteklemesinden dolayı” şeklinde konuştu.