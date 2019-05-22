Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor

Talepte bulunan okullara boya, badana, çevre düzenlemesi, temizlik işlerinde destek olan Erdemli Belediyesi, Limonlu İlkokulu ve Ortaokulunda da yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, belediye ekipleri okulun duvarlarını boyayarak yeniledi.

Okul Müdürü Cengiz Açıkyörük, taleplerini kırmadan yerine getiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür etti.

Başkan tollu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, eğitimden verim alınabilmesinin, ancak uygun ortama ve koşullara sahip olunmasıyla sağlanabileceğini vurguladı. Tollu, “Geleceğin aydınlık Türkiye'sinin mimarlarının yetiştiği kurumlarımızın eğitime uygun olması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız bizim aydınlık yüzümüz. Bu yüzden üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ailelerimizin en kıymetli hazineleri, hiç şüphesiz ki onlar. Biz de çocuklarımız için ilçemizin her noktasında hizmet üretiyoruz” dedi.