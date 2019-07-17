Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, talepler doğrultusunda okullara, camilere ve sağlık kurumlarına yönelik yürütülen boya-badana, çevre düzenlemesi ve tadilat hizmetleri ara vermeden devam ediyor. Özellikle eğitim kurumlarına verdiği desteklerle, velilerden ve öğretmenlerden takdir toplayan Erdemli Belediyesi, Tömük Hacı Recep Yaşa İmam Hatip Ortaokulunun çatı ve abdesthane yapımını gerçekleştirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin vatanımıza hayırlı bireyler olarak hizmet edebilmesi için hiç şüphesiz ki, aldıkları eğitim çok önemli. Kaliteli bir eğitimin de bizlerin sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkün olabileceğinin farkındayız. Bu sebeple ilçemizde bulunan okullara, sağlık kurumlarına ve camilere destek olarak, eğitim kurumlarımızın boya-badana, temizlik, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçlarını karşılamaktayız" dedi.