İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor

Erdemli Belediyesince, Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu bahçesine kamelya yerleştirilerek çevre düzenlemesi yapıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde okullara verilen destek hizmeti çalışma alanı genişletiliyor. Talepler doğrultusunda hizmet alanına girmese de okullara, camilere ve kurumlara çevre düzenlemesinden boya ve onarıma kadar birçok noktada destek hizmeti sağlayan Erdemli Belediyesi, Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu bahçesinde, kamelya yerleştirme ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitime verilen desteğin geleceğe yapılabilecek en önemli yatırım olduğunun altını çizerken, öğrencilerin, düzgün koşullar altında eğitimlerine devam edebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.