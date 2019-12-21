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Erdemli Belediyesi'nin okullara deste?i s?r?yor

Erdemli Belediyesi’nin il?edeki e?itim kurumlar?na destek vermeye devam etti?i bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nin il?edeki e?itim kurumlar?na destek vermeye devam etti?i bildirildi.


Bu kapsamda, belediye ekiplerince Kocahasanl? Anadolu Lisesi'nin boya, bak?m, tadilat ve ?evre d?zenlemesi yap?ld?. Erdemli Belediye Ba?kan? M?kerrem Tollu, e?itimi ve e?itimcileri her zaman desteklediklerini belirterek, il?enin ve memleketin geli?mesinin yeni nesillere ba?l? oldu?unu s?yledi.


Bu geli?meye katk? sunmak ad?na ?stlerine d??en her g?revi yerine getireceklerini kaydeden Tollu, "?ocuklar?n ve gen?lerin e?itimine destek olmak ad?na okullar?m?za deste?imiz her ge?en g?n artarak devam emektedir. Belediye ekiplerimiz Kocahasanl? Anadolu Lisesi'nin boya, bak?m ve tadilat? ile bah?esinde peyzaj ?al??malar?n? s?rd?r?yor. Bu hizmetleri yerine getirirken hi?bir gelecek kayg?s? i?inde de?iliz. Biz bu hizmetleri Allah r?zas? i?in yap?yoruz. Vatanda?lar?m?z?n memnuniyeti bizim i?in bir onurdur? dedi.

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