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Erdemli Belediyesi'nin yüzme geliştirme kursları başladı

Erdemli Belediyesi’nin yüzme geliştirme kurslarının başladığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nin yüzme geliştirme kurslarının başladığı bildirildi.


Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aquapark Dinlenme Tesisinde verilecek olan yüzme geliştirme eğitimlerine 650 öğrenci kayıt yaptırdı. 1 ay süreyle uzmanlar eşliğinde verilecek olan eğitimler, sınıflar halinde devam edecek. Okulların kapanması ile çocuklara alternatif sosyal yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yıl içerisinde kadınlara ve erkeklere özel spor eğitim merkezleri ile de hizmet verdiklerinin altını çizdi.


Tollu, insanın niteliğinin ülkenin gelişebilmesi için önemli olduğuna dikkat çekerek, yetişen nesillerin bu yüzden önemsenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tollu, yapılan çalışmalar ile çocukların ve gençlerin, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

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