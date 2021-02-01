Erdemli Belediyespor futbolcuları sağlık taramasından geçti

Pandemi dönemi sonrasında 2020-2021 Spor Toto Bal Liginde (BAL) mücadele edecek olan Erdemli Belediyespor, geçen hafta Erdemli Belediye Başkanı ve Kulübün Onursal Başkanı Mükerrem Tollu'nun başlama vuruşunu yapması ile idmanlara başlamıştı. TFF'nin ligleri başlatması için gün sayan sarı-yeşilli takımın futbolcuları, özel bir hastaneyle yapılan sözleşmeyle tam kadro sağlık taramasından geçti.

“Takımımızı Allah'ın izniyle 3. lige çıkaracağız”

Kulüp Başkanı Hasan Mercan, hastane yönetimine, futbolculara, teknik kadroya ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür ederek, “Taraftarlarımızın desteğiyle takımımızı bu sene Allah'ın izniyle 3. Lige, oradan da 2. Lige çıkaracağız” diye konuştu.

Sezonu başarıyla tamamlayacaklarını dile getiren Teknik Direktör Hakan Baygın da “İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle karakterli, düzgün ve performansları iyi takımlardan gelen oyuncuları koruduğumuzu düşünüyorum. Belediye başkanımız burada çok büyük ilkleri yapmış, Erdemli'de bir tek futbol da ligi kalmış. Yani profesyonel bir ligi kalmış, inşallah onu da biz de ilk defa gerçekleştiririz. Ona güzel bir armağan olur, desteklerinden dolayı ona da teşekkür ediyorum” dedi.

Süreci en güzel şekilde değerlendirdiklerinin altını çizen takım kaptanı ise yaptığı açıklamada, “Bu süreci de inşallah en güzel şekilde atlatacağız diye düşünüyorum. Vakaların düşüşüyle takım olarak 3. lige çıkmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yönetimimiz bize tamamen destek veriyor, biz de ilçemizi en güzel yerlere taşıyıp şampiyonluğu ilan edeceğiz. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da söylediği gibi bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Allah'ın izniyle kupayı sezon sonunda getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hepsi maşallah çok iyi”

Kulüple sağlık sponsorluğu için sözleşme imzaladıklarını belirten hastane müdürü Şadi Anamurluoğlu ise tüm sporculara ve yakınlarına gerekli sağlık desteğinin sağlanacağını söyledi. Anamurluoğlu, “Bugün de 25 civarında futbolcunun tüm sağlıkla ilgili tetkikleri, taramaları, kalplerinin ve de diğer vücutlarının taramalarının hepsi yapıldı. Hepsi maşallah çok iyi, kendilerine başarılar diliyoruz” diye konuştu.