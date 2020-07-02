Erdemli Çamlığı yeniden belediyenin hizmetinde

İşletmesi daha önce belediye tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne verilen Erdemli Talat Göktepe Çamlığı, Kaymakamı Avni Kula'nın da katıldığı törenle yeniden Erdemli Belediyesi'ne tahsis edildi. Çamlığın tahsis protokolü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından imzalandı. Protokolün ardından çalışma başlatan ekipler, pandemi sonrasında geçilen kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde alanın kullanıma açılması için hazırlıklara başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Talat Göktepe Çamlığı'nı en kısa sürede mevcut kurallara uygun şekilde hazırlayacaklarını söyledi. Pandemiye uygun oluşturulacak olan sosyal yaşam alanının Erdemli'ye hayırlı olmasını dileyen Tollu, alanın bitki tabiatının da korunarak daha da güzel hale getirileceğinin müjdesini verdi.