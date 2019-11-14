Erdemli Devlet Hastanesi'ne uluslararası sağlık turizmi yetkisi

Mersin'in Erdemli ilçesi devlet hastanesi, sağlık turizmi konusunda gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayıp,

Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından 'uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi' aldı.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini kurumu adına İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı'dan aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Başhekim Erman Eker, belgenin sağlık amaçlı yurt dışından Türkiye'ye geçici bir süreliğine gelenlere verilen her türlü sağlık hizmeti ve bununla ilgili destek hizmetlerini kapsadığını söyledi. Eker, "Bu sağlık hizmeti herhangi bir nedenle geçici süreli olarak yabancıların ülkemizde bulundukları sırada ani gelişen hastalıklarda ve acil durumlarda sağlık hizmeti almasını kapsıyor. 2018 yılında hastanemizde bu kapsamda 147 turist tedavi edilmiştir. 2019 yılı ilk 9 aylık sürede ise bu rakam 141'dir" dedi.

Dünya genelinde son 10 yılda sağlık turizminin hızla geliştiğine dikkat çeken Eker, "Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye'dir. Turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması, dünyada söz sahibi olmaya başlayan sağlık sektörümüzün marka değeri açısından sağlık turizmi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün teşvik ve destekleriyle altyapısını güçlendirip tamamladığımız sağlık turizmi çalışmalarımızın ilk meyvesini aldık. Artık daha çok çalışıp hastanemizin adını bu değişen gelişen sektörde daha fazla duyurmalıyız. İlimizde, bu hizmetin ülkemiz içinde önemli bir yapıtaşını oluşturan Mersin Şehir Hastanesi öncülüğünde, bizde rolümüz ve kapasitemiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.