Erdemli Hal Tesisinin yüzde 75'i tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesince inşaatına yeniden başlanan Erdemli Hal Tesisinin yüzde 75'nin tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ilçeyi ziyaretinde incelemelerde bulunduğu ve “Çok kısa süre sonra tekrar buranın yapım ihalesine çıkacağız ve kısa süre içerisinde bitirmek istiyoruz” dediği Erdemli Hal Tesisinde çalışmalar gece-gündüz sürüyor.

İlk ihalesi 2007 yılında yapılmıştı

Erdemli tarımı ve ticareti için önemli olan ve bölgedeki meyve-sebze esnafının hayali olan Hal Tesisinin ilk ihalesi 2007 yılında yapılmıştı. İnşaatı kesintiye uğrayan ve bitirilemeyen, 2014 yılında da yapılan yasa değişikliği ile Büyükşehir Belediyesine devredilen Erdemli Hal Tesisinde yüklenici firmanın ekonomik durumunun bozulması nedeniyle inşaat 2018 yılında yeniden yarım kalmıştı. 11 yılda yalnızca yüzde 30'u tamamlanan Hal Tesisi için Başkan Seçer düğmeye bastı ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tesiste çalışmalar başlatıldı.

Toplam 105 dükkan olacak

Yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerinde inşaatı süren ve 31 milyon 466 bin 542 lira sözleşme bedeli olan Hal Tesisinde toplam 105 dükkan, 1 restoran, 2 banka şubesi ve yönetim binası yer alacak. Ayrıca 1 sandık binası, 2 kantar, kantar kulübesi ve güvenlik binası da bulunacak. Dükkanlardan 88'i 159 metrekare, 2'si 238, 15'i de 318 metrekare olacak. Proje bitim tarihi eylül olan Hal Tesisini ekipler ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. Hal Tesisi tamamlandığında Erdemli esnafının hayali gerçekleşmiş olacak.

“Mevcut planlamamız projeyi ağustos ayında tamamlayıp teslim etmek”

Fen İşleri Dairesi Yapım İşleri Şube Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapan Sedat Yaşar, Erdemli Hal Tesisinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, “60 dönüm arazi üzerine kurulu Hal Tesisimiz, Erdemli bölgesi esnaf ve çiftçisinin minimum 50 yıllık ihtiyaçları öngörülerek hazırlanmıştır. Yapımızda bulunan 2 adet kantar sistemiyle burada hızlı ve işlevsel bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Proje bitim tarihimiz 11 Eylül 2022'dir. Mevcut planlamamız projeyi ağustos ayında tamamlayıp teslim etmek" dedi.

“Nisan ayı itibariyle yapımızın inşaat seviyesi yüzde 75'tir”

Çalışmalarda önemli yol katettiklerini belirten Yaşar, “Hal Tesisi bilindiği üzere uzun yıllardır inşaat halinde kalmış, bitirilememiştir. Ancak Başkanımız Vahap Seçer'in özel ilgisiyle proje yeniden ele alınmış, 2021 Mayıs ayından itibaren yapı tamamlanma sürecine girmiştir. Nisan ayı itibariyle yapımızın inşaat seviyesi yüzde 75'tir" diye konuştu.