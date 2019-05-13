Erdemli halkı gönül sofrasında buluştu

Devlet Bahçeli Meydanında düzenlediği iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar programı, Kocahasanlı Cami İmamı Ali Köse'nin Kur'an-ı Kerim okuması ve İlçe Müftüsü Hayri Eranay'ın yaptığı dua ile başladı.

Belediye hizmetlerinin sinevizyon eşliğinde anlatımının ardından konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ”Cenab-ı Hak'ka ne kadar dua etsek, ne kadar şükretsek az diye düşünüyorum. Çünkü biz dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın birlik içerisinde, beraberlik içerisinde olduğunun en güzel örneğini yaşıyoruz. Ve yine Cenab-ı Hak'ka binlerce şükürler olsun ki, sizlerle birlikte iftar sofrasında buluşmanın sizler ile ekmeğimizi bölüşmenin bizim için en büyük gurur ve şeref payesi olduğunu buradan bir kez daha ilan etmek istiyorum. Erdemli Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da bu kentte yaşayan, bu kentte doğan, bu kentte doyan, bu kentte ikamet eden herkesin hizmetinde olduğumuzu bir kez daha beyan ediyor katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.