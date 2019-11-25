Erdemli "Kadına Şiddete Hayır" dedi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına Şiddete Hayır" konulu etkinlik düzenlendi.

Erdemli Belediyesi, AK Parti ve MHP İlçe Kadın Kolları işbirliği ile Erdemli Kültür Merkezinde düzenlenen "Kadına Şiddete Hayır" programında aile içi şiddete dikkat çekildi.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Erdemli İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Yıldırım, "Hükümetimiz insan haklarının gelişimi, şiddetin önlenmesi anlamında birçok adımlar atmıştır. 2010 yılından buyana toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde, birçok anlaşmalar yapmıştır. Şiddetin siyaseti olmaz, dini, dili, ırkı olmaz. Şiddetin haklı sebepleri asla olamaz" dedi.

Kadının toplumun saygıdeğer bir varlığı olduğunu, şiddetin ise kanayan bir yara olduğunu aktaran MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeyma Dölek'te, "Türk İslam aleminin Peygamberi Hz. Muhammed'in kadınlar üzerindeki hassasiyeti ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hassasiyeti ortada iken, bizlerin bu kanayan yaraya çözüm üretememesi biz kadınların ortak birer kaygısıdır" diye konuştu.

Düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Psikolog Hülya Yardımcı, Erdemli Belediyesi tarafından hazırlanan ve 20 günlük olarak başlanmasına rağmen 2 yıldır sürdürülen kadın danışma merkezinin bir çığır açtığını söyledi.

Kadına şiddetin evrensel bir olgu olduğunu ifade eden Yardımcı, "Sadece kadın üzerinden gitmeyelim. Kadını temel alarak kadının aile içerisindeki eşiyle, çocuğu ile komşusuyla bütün problemlerini ele aldığımız bütüncül yaklaşımlı projemiz 10 bin kadına temas etmemizi sağladı. Projemizin Erdemli'den başlayarak bütün şehre yayıldığını da gördük. Bizim merkezimizden sonra belediyemiz adına ve proje adına gururla söylüyorum, 3 belediyenin daha aynı misyonla kadın danışma merkezi açtığını gördük" diye konuştu.

Şiddet uygulayan erkeklerin genel özellikleriyle ilgili bilgi aktaran Psikolog Mutlu Kılıçyay, "Şiddet uygulayan erkeklerin geçmişinde düşük benlik algısı vardır, kendisine güvensizdir, otoriteyi, egemenliği şiddet uygulayarak elinde tutmaya çalışırlar. Sadece kadını sindirmeye çalışır ya da çocuğu farketmez" şeklinde konuştu.

Avukat Emine Tay ise kadınların hukuki haklarıyla ilgili yönelttiği soruları cevapladı. Program halk eğitim merkezi kursiyerleri ve üniversiteli öğrenciler tarafından hazırlanan 'Şiddet Hayır' konulu tiyatro oyunuyla devam etti.

Düzenlenen programa Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve ilçe protokolü eşleriyle birlikte katıldı.