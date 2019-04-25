Erdemli Kurs Merkezi, yeni dönem kayıt sınavını gerçekleştirdi

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliği anlayışı ile oluşturulan ve ücretsiz hizmet veren Lise Hazırlık Kurs Merkezi ile eğitim desteği devam ediyor. Üç farklı branşta eğitim veren kurs merkezi, yeni dönem kayıt sınavını gerçekleştirdi. 2 bin 400 öğrencinin katıldığı sınav sonuçlarını 24 Nisan'da açıklayan Kurs Merkezi Müdürü Atilla Koç, ana kayıtların 25 Nisan- 4 Mayıs arasında gerçekleştirileceğini kaydetti. Geçen eğitim sezonunda 113 öğrenciyi nitelikli okullara yerleştirerek bölge sıralamasında birinci olan merkez, velilerden tam not aldı.

Belediye hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya ve kurs yetkililerine teşekkür dileklerini iletti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu güne kadar ilçede birçok ilke imza attıklarını belirterek, "Ancak bunların en önemlilerinden birisi eğitime verdiğimiz destek oldu. Zira ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetiştirilmesi en büyük arzumuzdur. Bu amaçla kurduğumuz Eğitime Destek Kurs Merkezlerimiz, çok şükür ki istediğimiz başarıyı yakaladı. Bugün taleplerde yaşadığımız yoğunluk da bu başarının göstergesidir. Biliyoruz ki, ailelerin en kıymetli varlıkları çocuklarıdır. Çocuklarını bizlere emanet eden anne ve babalara teşekkür ediyorum. Bugün sınava girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum” dedi.