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Erdemli Küstülü'de yollar asfaltlandı

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde sürdüğünü yol çalışmaları kapsamında Küstülü Mahallesinde asfalt temel hazırlığı ve asfaltlama yaptı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde sürdüğünü yol çalışmaları kapsamında Küstülü Mahallesinde asfalt temel hazırlığı ve asfaltlama yaptı.


Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin birçok noktasında kış ayları sonrasında yoğun mesai harcayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan ya da imara yeni açılan yolların yapım ve onarım faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Küstülü Mahallesinde asfalt temel hazırlığının ardından sathi kaplama asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bütün şehir olmanın verdiği sorumlulukla hizmet ettiklerini belirterek, sıfırdan 2 bin 500 rakıma kadar izlerinin olduğunu vurguladı. ‘Nerede insan orada hizmet' ilkesi ile çalıştıklarının altını çizen Tollu, bu hizmetleri Erdemli'nin dört bir tarafında sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

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