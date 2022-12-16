Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne araç desteği

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, törende yaptığı konuşmada, Bölge Müdürlüğünün 2023 yılı yangınla mücadelede 79 ilk müdahale aracı, 57 arazöz, 21 su ikmal aracı ve 1 adet su tankeri ile hizmet verileceğini belirterek, "Yeni alınan araçlar Bölge Müdürlüğümüze özellikle yangınla mücadelede büyük katkılar sağlayacaktır. Bu çerçevede bu araçların kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim“ dedi.