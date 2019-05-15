Erdemli sahili çiçeklerle donatılıyor

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sahil düzenlemesi için yerleştirilen ürünlerin, belediye serasında üretilen çiçeklerden oluştuğu belirtildi.

Kendine kendine yetebilen ve ülke ekonomisine katkı sunan bir belediye oluşturmak adına önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Şehrimizin çevre düzenlemesi için ihtiyacı olan ürünler, seramızda üretiliyor. Dışa bağımlı olmayan ve tükettiğini üreten bir anlayışla, yüz binin üzerinde çiçek ve bitki üretiyoruz. Ayrıca ürünlerimizi yetiştirme aşamasında bilimsel metotları kullanıyoruz. Bünyemizde çalışan ziraat mühendisleri ve ziraat teknikerleri ile bu üretimi modern yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. Tüketen değil üreten belediyecilik anlayışı ile her alanda olduğu gibi çevre düzenlemesinde de kendi ürünlerimizi yetiştiriyor ve kullanıyoruz” dedi.