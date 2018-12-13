Erdemli Şehir Tiyatrosu "Elimde Valizim" ile seyirci karşısında

Erdemli Şehir Tiyatrosu, yarın "Elimde Valizim" oyunu ile seyirci karşısına çıkıyor.

Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Deniz Sandalcı ve İbrahim Güvenç, yoğun bir tempo içerisinde çalışarak sezonu açtıklarını ve her Cuma gösterimleriyle seyirci ile buluştuklarını belirtti. Bu Hafta “Elimde Valizim” oyunu ile perdelerini aralayacaklarını kaydeden Sandalcı, tüm oyunu izlemeye davet etti.

"Kültürün gelişmesi adına tüm faaliyetlerin destekçisiyiz"

Şehir Tiyatrosu ile ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sanatın ve kültürün gelişmesi adına yapılan tüm faaliyetlerin destekçisi olduklarını belirterek, Erdemli'yi sanatın başkenti haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Tollu, "Erdemlimizi sadece alt yapı noktasında değil, tüm tarihi ve turizm projelerinde de destekliyoruz. Çünkü gelişmenin tek taraflı olamayacağını çok iyi biliyoruz. Çocuklarımız için resimden halk danslarına, tiyatrodan müziğe kadar birçok alanda çalışma ve yetişme ortamı oluşturduk. Düzenlediğimiz festivallerle ilçede turizmi canlandıracak faaliyetler gerçekleştirdik. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak adına sosyal alanlara yönlendirdik, eğitimlerini destekledik" dedi.