Erdemli semaları al bayrakla süslendi

Erdemli Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanında düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Çocuklara uçurtma dağıtan ve onların mutluluğunu paylaşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bugün çocuklarımızın günü ve aileleri ile beraber doyasıya gülmek onların hakkı. Biz de belediye olarak, geleceğimizin mimarı çocuklarımız için ilçemizi daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Geleneksel hale dönüştürdüğümüz bu şenlikle, bayrağımızın al rengine sahip uçurtmalarımızla ve çocuklarımızın kahkahaları ile dünyayı birkaç saatliğine güzelleştiriyoruz. Ben, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, bu mutluluğun daimi olabilmesi için tüm dünyayı birlik ve beraberliğe davet ediyorum” dedi.