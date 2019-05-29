Erdemli UTİYO'da 110 öğrenci mezun oldu

Törene Mersin Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve öğrencilerin yakınları katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, törende yaptığı konuşmada, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nun kuruluşundan itibaren her geçen yıl eğitim öğretim kalitesini daha da artırdığını belirterek, "Yüksekokulumuzdaki her iki bölümümüz de ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sektörel anlamda üretime katkı sağlayacak nitelikli bireyler yetiştirmek için eğitim öğretimini başarıyla sürdürüyor" dedi.

Mezunlara iş hayatında başarı dileklerinde bulunan Prof. Dr. Yaşar, "Siz gençlerimizin donanımlı, nitelikli, çalışkan, milli ve manevi değerlere bağlı bir biçimde yetişmesi, bilgi birikimini iş hayatına yansıtması, gelecekte ülkemizin çok daha iyi yerlere gelmesine imkan sağlayacaktır” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde ayrıca Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik de birer kısa konuşma yaparak öğrencileri tebrik etti.

Konuşmanın ardından da öğrencilerden Alper Mavi ve Müslüm Can tarafından oluşturulan “Alfa Band" isimli grup tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Yüksek onur ve onur belgeleri ile diplomalarını alan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.